Узбекистан может присоединиться к транспортному коридору «Север-Юг»

БАКУ /Trend/ - Узбекистан может принять участие в международном транспортном коридоре «Север-Юг» (Индия-Иран-Азербайджан-Россия-Казахстан), который призван повысить транспортно-транзитный потенциал региона.

Об этом, как передают в четверг узбекские СМИ, сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмурадов, открывая XI заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору «Север-Юг» планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем – 15-20 миллионов тонн грузов.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

Отметим, что для транзита из стран Центральной и Юго-восточной Азии уже задействован коридор Баку-Тбилиси-Карс, грузы в Россию также движутся по коридору «Север-Юг», соединяющему в настоящее время Иран, Азербайджан и РФ и имеющему перспективы к продлению до Индии и стран Персидского залива.

Заместитель премьер-министра напомнил, что правительство Узбекистана поддержало присоединение Индии к Ашхабадскому соглашению (Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман), что, по мнению Холмурадова, будет способствовать увеличению товарооборота между Индией, Узбекистаном и другими странами Центральной Азии.

Холмуродов также отметил, что рассчитывает на участие представительной делегации Индии в работе планируемой 20−21 сентября в Ташкенте международной конференции «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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