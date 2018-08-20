Узбекистан и Таджикистан будут создавать совместные предприятия в различных секторах экономики

20 августа 2018 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан договорились наращивать промышленное сотрудничество между отраслевыми предприятиями двух стран

Сторонами достигнута договоренность по дальнейшему изучению и проработке предложений по наращиванию сотрудничества Узбекистана и Таджикистана, сообщили в министерстве внешней торговли Узбекистана.

Соответствующая договорённость была достигнута по итогам переговоров в министерстве внешней торговли Узбекистана с таджикской делегацией возглавляемой министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шавкатом Бобозода.

На встрече приняли участие представители крупных отраслевых ассоциаций и компаний двух стран в горно-металлургической, текстильной, строительной, плодоовощной, фармацевтической, электротехнической, транспортной, торговой, нефтегазовой и других сферах.

На повестку дня были вынесены перспективные направления кооперации в промышленной и торговой отраслях, усовершенствование логистики, подготовка инвестиционных и торговых соглашений, а также открытие совместных предприятий.

Как отметили участники встречи, подобный диалог способствует установлению тесных кооперационных связей между предприятиями двух стран. Стороны подчеркнули свою приверженность оказывать всяческую поддержку и способствовать установлению сотрудничества в сферах промышленности и торговли.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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