Азербайджан и Россия планируют создать СП в трех сферах (Эксклюзив)

22 августа 2018 07:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время азербайджанские и российские компании могут создать совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства, сказал в интервью Trend исполнительный директор Российско-Азербайджанского делового совета Юрий Данилов.

Данилов отметил, что уже есть проекты [в рамках создания совместных предприятий], которые находятся в высокой стадии готовности, одобренные как азербайджанской, так и российской стороной.

По его мнению, другими целесообразными для сотрудничества и создания совместных предприятий сферами можно считать металлообработку, нефтяное машиностроение, химическую промышленность, вагоностроение, производство строительных материалов и переработку сельхозпродукции.

"Сегодня мы наблюдаем большую заинтересованность российского бизнеса в работе на рынках Азербайджана", - сказал он, добавив, что, в частности, в состав совета сегодня входят 75 членов.

Дальнейшие шаги по развитию российско-азербайджанского сотрудничества

Как отметил Данилов, сегодня российско-азербайджанское сотрудничество выходит на новый уровень и наблюдается большая заинтересованность бизнес-сообществ двух стран развивать тесные торговые отношения.

"Считаю, что сегодня важно двигаться к упрощению торгово-экономического взаимодействия, созданию совместных российско-азербайджанских производств на территории Азербайджана, а также важно совместно использовать технологии и транзитный потенциал республики", - сказал он.

При этом, продолжил исполнительный директор, торговый потенциал между странами в полной мере еще предстоит реализовать.

"Считаю, что потенциал очень большой. По многим отраслям мы можем продвинуться и увеличить сотрудничество. Сегодня органы власти обеих стран ведут активный диалог по развитию двусторонних отношений и снятию барьеров для бизнеса. Я также могу констатировать существенный рост заинтересованности российского бизнеса в увеличении экспорта товаров, произведенных в нашей стране, в Азербайджан", - резюмировал собеседник агентства.

Российско-деловой совет активизирует деятельность

Данилов напомнил, что 17 июля 2018 года по итогам заседания Российско-Азербайджанского делового совета был избран новый председатель Совета - президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

"В настоящее время актуализируется членская база Совета, формируется перечень перспективных проектов двустороннего сотрудничества, осуществляется подготовка предложений по их реализации. В ближайшее время планируется провести ряд значимых мероприятий, в числе которых IX российско-азербайджанский межрегиональный форум в Гяндже, заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии (МПК) и другие. Во всех этих мероприятиях Российско-Азербайджанский деловой совет примет активное участие", - отметил он.

Решение о создании Российско-Азербайджанского делового совета было принято в 2015 году в рамках XV заседания межправительственной комиссии, а учредительное заседание совета прошло в мае 2016 года.

Основная цель совета - расширение и развитие деловых контактов, взаимовыгодного сотрудничества между российскими и азербайджанскими предпринимателями, продвижение российского бизнеса на рынки Азербайджана, организация конструктивного диалога деловых кругов обеих стран, выявление возможностей для расширения и диверсификации российско-азербайджанского взаимодействия в деловой сфере, включая совместные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Азербайджана.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-июле 2018 года составил 1,3 миллиарда долларов. На РФ приходится 7,89 процента всего внешнеторгового оборота республики. За год товарооборот между странами вырос почти на 17 процентов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Уфе аварийно сел самолет с 202 пассажирами из-за возгорания двигателя
Россия 06:19
Германия заинтересована в развитии проекта «Южный газовый коридор»
Энергетика 21 августа 23:11
Госдеп: Саммит в Хельсинки не был глубоко содержательным
США 21 августа 21:26
Азербайджан и Беларусь обсудят военное сотрудничество (ФОТО)
Общество 21 августа 21:03
Рынок акций в Азербайджане переживает естественный рост - ассоциация
Бизнес 21 августа 20:59
AFBIA: Фондовый рынок Азербайджана использует лишь малую часть своего потенциала
Бизнес 21 августа 20:58
Лента новостей
В Венесуэле вводят фиксированные цены на продовольствие
Другие страны 07:31
В Китае число интернет-пользователей превысило 800 миллионов человек
Китай 06:43
В Уфе аварийно сел самолет с 202 пассажирами из-за возгорания двигателя
Россия 06:19
Ким Чен Ын направил послания властям Кубы
Другие страны 05:53
Бразилия направила 60 военных на границу с Венесуэлой
Другие страны 05:23
Япония намерена в следующем году увеличить расходы на оборону на 2%
Другие страны 04:39
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,6
Другие страны 04:05
Глава МИД Британии: Разногласия Вашингтона и Лондона по Ирану не должны мешать отношениям
Европа 03:27
Вице-президент Венесуэлы назвал необходимый срок для нормализации экономики
Другие страны 03:00