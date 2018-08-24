Участники биржи субконтрактов в Казахстане будут ориентироваться на Apple и Toyota

БАКУ /Trend/ - В Астане стартовал второй форум-биржа субконтрактов, на котором крупные казахстанские предприятия ищут поставщиков среди отечественных производителей, передает МИА «Казинформ».

Речь идет о прямых переговорах как между заказчиками и поставщиками, так и поставщиками между собой, чтобы наладить кооперационные связи по вопросам изготовления и поставки изделий, комплектующих, узлов и деталей.

«Все мы знаем примеры успешной субконтрактации - это компании Apple и Toyota. Там более 50 тысяч поставщиков комплектующих. Этот инструмент там очень эффективно используется», - сказал заместитель председателя правления национального агентства по развитию местного содержания «NADLoC» Дмитрий Усов.

По его словам, биржа субконтрактов достаточно успешно развивается в России. В настоящее время функционируют порядка 35 региональных центров. В системе представлено более 200 тыс. позиций, а на ее площадке проходят около 4000 электронных торгов ежедневно. Сумма сделок составляет более 93 миллиардов рублей (около 460 миллиардов тенге).

Сегодня на бирже, проводимой в Астане, участвуют 40 компаний - потенциальных заказчиков и порядка 200 потенциальных производителей. В частности, среди заказчиков такие крупные компании, как ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Евразийская группа», ТОО «Казцинк», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», АО «СНПС - Актобемунайгаз», ТОО «Самрук-Казына Контракт» и другие.

По словам заместителя председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК Тимура Нурашева, биржа решает вопросы импортозамещения.

«Данный инструмент решает вопросы, такие как импортозамещения в таких отраслях, как машиностроение, химия, производство строительных материалов, легкой промышленности. Если взять цифры, по итогам 2017 года в закупках недропользователей, национальных и системообразующих компаний доля местного содержания составила по легкой промышленности - 21,3 процента, машиностроению – 9 процента, химической - 27,5 процента и по производству строительных материалов - 23,5 процента. Таким образом, у нас существует значительный потенциал для отечественных производителей на внутреннем рынке», - рассказал он.

По его словам, в настоящее время министерство работает с крупными системообразующими предприятиями над тем, чтобы разработать механизм взаимодействия с отечественными производителями.

«В 2017 году мы заключили трехсторонние соглашения между министерством, Национальной палатой предпринимателей и крупными системообразующими предприятиями. Их 4 - это компании «Арселлор Миттал Темиртау», ERG, «Казахмыс» и «Казцинк». В этом соглашении был определен перечень продукции, которая является предметом постоянного ежегодного закупа этих предприятий. Так получается очень большой объем возможности замещения этого закупа из третьих стран. По сути, если мы сможем правильно организовать работу с этими предприятиями, то мы создаем достаточно стабильный спрос для десятков наших производителей. В этом году мы эту работу продолжаем», - заключил он.

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