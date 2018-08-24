Узбекистан и Беларусь запустят завод по производству стройтехники во время визита Лукашенко

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Беларусь, в рамках визита Александра Лукашенко в Ташкент, запустят завод по производству дорожно-строительной техники, сообщает «Подробно.uz» со ссылкой на премьер-министра Беларуси Михаила Русого.

«Особое внимание мы уделяем промышленной кооперации и созданию совместных производств. В рамках визита президента Беларуси в Узбекистан в сентябре будет открыт новый завод по производству дорожно-строительной техники, созданный СП «Амкадор» и компанией «Агротехмаш». В ближайших планах – создание в Узбекистане производства комплексов по хранению, очистке и сушке зерна», – отметил Михаил Русый в ходе заседания узбекско-белорусской межправкомиссии в Ташкенте.

Узбекская сторона также готова активно развивать торговые отношения с Беларусью и планирует довести двусторонний товарооборот уже в этом году до 500 миллионов долларов.

«За январь-июль этого года товарооборот между Узбекистаном и Беларусью увеличился в 2,8 раза и составил 229,5 миллиона долларов. Несмотря на наблюдаемый рост, эти показатели остаются на достаточно скромном уровне и носят несбалансированный характер, не соответствуя потенциалу экономик двух стран. Мы располагаем всеми возможностями и резервами для доведения объемов двусторонней торговли до 500 миллионов долларов уже в этом году. Это будет достигаться за счет расширения поставок востребованной на рынках двух стран продукции», – отметил вице-премьер Узбекистана Нодир Отажонов.

Напомним, ранее белорусские СМИ писали, что Александр Лукашенко посетит Узбекистан с официальным визитом 12-14 сентября. К визиту белорусского президента готовят к подписанию несколько документов – проекты девяти соглашений и еще двух документов.

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