У фондового рынка Азербайджана большой потенциал для развития - ассоциация

БАКУ /Trend/ - Рынок ценных бумаг Азербайджана использует лишь малую часть своего потенциала, считает председатель правления Ассоциации участников фондового рынка (AFBIA) Джейхун Ибрагимов

"Потенциал рынка ценных бумаг Азербайджана достаточно высок, что, в частности, подтверждается спросом на выпускаемые в последние годы ноты [Центрального банка] и государственные облигации", - сказал Trend Ибрагимов, добавив, что рынок обладает необходимой инфраструктурой, современной торговой системой, потенциальными инвесторами и достаточной доходностью.

В качестве успешных примеров размещения ценных бумаг на фондовом рынке республики Ибрагимов привел выпуск облигаций азербайджанской госкомпании SOCAR в 2016 году, а также прошедшие впоследствии успешные размещения облигаций компании Met-AK, Unibank и планируемую эмиссию инвестиционной компании Invest-AZ.

"Все это говорит о наличии достаточного потенциала у фондового рынка страны. Сейчас мы используем лишь малую часть этого потенциала, а чтобы задействовать его на полную мощность необходимо обеспечить прозрачность и отчетность компаний, а уже потом работать над привлечением новых инвесторов", - сказал собеседник агентства.

Глава AFBIA также рассказал о спросе на зарубежные ценные бумаги в Азербайджане. По его словам, азербайджанские инвесторы больше интересуются акциями зарубежных компаний, нежели местных. Ибрагимов считает, что главной причиной тому является нехватка информации об акциях местных компаний.

"Как на местных, так и зарубежных информационных ресурсах об акциях зарубежных компаний появляется намного больше информации, чем об акциях местных компаний. Несмотря на то, что с 2015 года в Азербайджане действует Система электронного раскрытия информации (MEAS) очень малая часть граждан знает о ее существовании. Между тем, системы раскрытия информации являются основой фондового рынка любой страны", - сказал Июрагимов.

Отметим, что в январе-июле 2018 года суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) превысил 13 миллиардов манатов (рост за год в 2,4 раза). Объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,58 миллиарда манатов (рост за год в 4,1 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,01 миллиарда манатов (снижение на 12,2 процента), а объем рынка производных инструментов – 5,42 миллиарда манатов (рост в 2,1 раза).

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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