Дан старт совместному проекту Международного банка Азербайджана и Центра карьеры «ASAN kadr» (ФОТО)

28 августа 2018 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В центре «Dreamland Baku» состоялась презентация проекта #SMM2018 Business Breakfast, спонсируемого Международным банком Азербайджана (МБА) и Центром карьеры «ASAN kadr», сообщает МБА во вторник.

Выступив на церемонии открытия со вступительной речью, руководитель проекта #SMM2018 Business Breakfast Ляман Ахмедова отметила, что этот проект существует уже на протяжении трех лет: «В этом году интерес к нашему проекту ощутимо возрос. К нам обратились сотни молодых людей, изъявив желание поучаствовать. Мы надеемся, что предстоящие два месяца будут полезны для всех нас. Знания и навыки, полученные в ходе обучения, сделают наших участников еще более успешными в их будущей деятельности. Хочу выразить особую благодарность нашему главному спонсору – Международному банку Азербайджана за поддержку».

Начальник отдела маркетинговых коммуникаций Международного банка Азербайджана Кямал Эминов подчеркнул, что банк всегда поддерживает индивидуальное развитие молодежи и их карьерные достижения. Тот факт, что Международный банк Азербайджана является главным спонсором проекта также является частью деятельности банка в этом направлении: «На сегодняшний день мы реализовали ряд интересных проектов с ASAN Xidmət и его отдельными организациями. Некоторые из наших проектов все еще продолжаются. Надеюсь, что проект #SMM2018 Business Breakfast станет одним из наших самых успешных проектов и будет играть большую роль в личностном развитии молодежи, формировании деловых отношений, карьерных достижениях».

В проекте, традиционно проводящемся с 2016-го года участвовало 110 молодых людей. 86 из них после тренингов были обеспечены работой по SMM в разных компаниях. В этом году на тренинг было отобрано 60 человек. На церемонии открытия некоторые из выпускников прошлого года делились своими успехами с гостями и участниками.

Следует отметить, что во время обучения известные специалисты научат молодых участников всем тонкостям своего ремесла. Участники познакомятся с такими темами как: создание команды, создание бренда, SMM-бизнес, управление учетными записями в социальных сетях, методы и инструменты для продвижения бренда, разработка контента, социальная ответственность в социальных сетях, графический дизайн, связи с общественностью в банковском секторе, цифровой маркетинг в банковском секторе, влоггерство, маркетинг влияния и т.д.

Кроме того, будут организованы деловые завтраки с руководителями отдельных компаний с целью легкой интеграции участников в деловую атмосферу.

Наряду с генеральным спонсором Международным банком Азербайджана, свою поддержку в проведении тренинга “#SMM2018 Business Breakfast” также окажут Alliance Assist Group, Media Balans, Winter Park Hotel.

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