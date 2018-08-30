Американские биржи закрылись ростом

30 августа 2018 02:24 (UTC+04:00)

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне спекуляций о возможном присоединении Канады к новому торговому соглашению между США и Мексикой, свидетельствуют данные бирж, сообщает РИА Новости.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,23% и составил 26124,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,57% - до 2914,04 пункта.
Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,99% и составил 8109,69 пункта.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада, или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.

В среду министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.

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