A-Group Insurance: ОМС поможет развитию в Азербайджане добровольного медстрахования

БАКУ /Trend/ - Развитие в стране обязательного медицинского страхования может положительно сказаться и на добровольном медстраховании, сказал Trend председатель правления страховой компании (СК) A-Group Insurance Анар Байрамов.

При этом, по его словам, это влияние будет наблюдаться только по прошествии нескольких лет.

"В течение следующих нескольких лет обязательное медицинское страхование не будет отражаться на добровольном. Эти программы могут вполне существовать параллельно, не мешая друг другу. Но со временем, когда ОМС полностью заработает, конечно, людям станет интересно докупать какие-то дополнительные покрытия", - сказал Байрамов.

Глава СК отметил, что данные дополнения весьма популярны в европейских странах, где широко развито обязательно медицинское страхование.

"Статистика показывает, что в странах Европы, где уровень развития обязательного медицинского страхования развит очень высоко, около 10 процентов населения активно пользуются и добровольным медицинским страхованием. У нас в республике охват населения добровольным медицинским страхованием составляет всего около двух процентов. Будем надеяться, что внедрение обязательного медицинского страхования положительно повлияет и на добровольное медстрахование. Но на это нужно время. Сейчас об этом говорить рано это будет через несколько лет после эффективной работы системы обязательного медстрахования", - отметил Байрамов.

Как ранее заявил директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана Заур Алиев, процесс полного внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане завершится в течение пяти лет.

"Мы хотим, чтобы по прошествии пяти лет любой гражданин Азербайджана, вне зависимости от своего финансового положения мог бы обратиться в медицинские учреждения и получить необходимые услуги. Для этого необходимо провести большой объем работы. Это будет происходить поэтапно. При этом со следующего года расширение будет происходить не на географической основе, а поэтапным предоставлением тех или иных услуг", - сказал Алиев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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