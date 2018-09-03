Турция и США готовы поддержать развитие пчеловодства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта восстановления и развития пчеловодства в селе Джоджуг Марджанлы протекает достаточно успешно, сказал Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По словам председателя Ассоциации, условия в данном регионе весьма благоприятны для развития пчеловодства, поэтому проект в будущем может быть расширен.

"Проект, реализуемый совместно с Турецким агентством по международному сотрудничеству и развитию (TIKA), протекает весьма успешно. Уже завершился процесс выдачи пчел семьям. Для этого было отобрано 15 пчеловодов, каждому из которых было выдано по 10 пчелиных семей. До выдачи пчел мы провели для всех семей недельный тренинг. Сейчас поддерживаем связь с ними по телефону. Осенью перед зимовкой мы планируем провести мониторинг. Надеемся, что в результате реализации данного проекта, выбранные семьи смогут вплотную заняться пчеловодством и обеспечить себя стабильными доходами. Данная зона очень благоприятна для пчеловодства, поэтому в будущем мы хотим выдать пчел еще 15 семьям", - сказал Хасратов.

Глава Ассоциации добавил, что в ближайшее время в северо-западных регионах Азербайджана планируется реализация еще одного пилотного проекта - по развитию пчеловодства среди женщин.

"Проект будет реализовываться совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) и должен начаться в сентябре. Мы уже отобрали по пять женщин из Балакенского, Шекинского, Загатальского и Гахского районов. С ними будет проведен тренинг, после чего каждой женщине будут выделены пчелиные семьи и необходимые средства на сумму 1 000 долларов. В течение года с ними будет работать специалист, который будет проводить мониторинг и докладывать о реализации проекта", - сказал Хасратов.

Хасратов отметил, что в настоящее время продолжается подготовка к выставке меда, которая обычно проходит осенью. По словам председателя Ассоциации, в текущем году перед потенциальными участниками будет поставлен ряд новых условий.

"В настоящее время мы ищем место для проведения ярмарки. Есть вероятность, что мы откажемся от проведения ярмарки в торговом центре AMAY, где она проходила в предыдущие годы. Мы рассчитываем на участие около 350 пчеловодов, которые поставят на ярмарку приблизительно 100 тонн меда. В этом году мы ввели новые требования к участникам. Так, один пчеловод сможет представить на ярмарке не больше 500 килограммов меда. Это сделано для того, чтобы все пчеловоды смогли реализовать свой товар полностью и во избежание монополии. Кроме того, будут ограничения по числу пчелиных семей - те, у кого меньше 20 или 30 семей, не будут участвовать на ярмарке", - отметил Хасратов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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