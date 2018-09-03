Годовая инфляция в Казахстане сформировалась на уровне 6%

Годовая инфляция в Казахстане по итогам августа 2018 года составила шесть процентов при целевом коридоре пять-семь процентов на конец этого года. Об этом говорится в сообщении Национального банка Казахстана, распространенном в понедельник.

"Несмотря на замедление в годовом выражении роста цен на продовольственные товары [рост составил 5,1 процента] и платные услуги [4,9 процента], динамика роста цен на непродовольственную продукцию [8,2 процента] препятствует дальнейшему снижению общего уровня инфляции", - говорится в сообщении регулятора.

В сообщении Нацбанка отмечается, что характер инфляционного фона определяется во многом факторами со стороны предложения, формально не зависящими от денежно-кредитной политики Национального банка.

"На потребительскую инфляцию, во многом, оказывают влияние рост цен производителей, особенно в обрабатывающей промышленности, непредвиденные шоки предложения, а также расширение совокупного (потребительского и инвестиционного) спроса", - говорится в сообщении.

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