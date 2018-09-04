В Азербайджане введено освобождение средств помощи религиозным деятелям от налогов

4 сентября 2018 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого сентября приостанавливается применение социальных и налоговых вычетов из средств финансовой помощи религиозным деятелям.

Об этом во вторник, выступая на мероприятии по случаю начала месяца Мухаррам, сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По словам председателя Госкомитета, сегодня свыше 1060 религиозных деятелей получают финансовую помощь в различной форме за счет резервного фонда Президента Азербайджана.

«К этим средствам применяются определенные социальные и налоговые вычеты. После того как Президент узнал об этом, он дал поручение об их прекращении. С первого сентября религиозные деятели будут получать финансовую помощь, и с этих средств не будут взиматься налоги», - добавил Гурбанлы.

Гурбанлы отметил, что для улучшения условий жизни имамов государственных мечетей и газиев планируется провести дополнительные мероприятия.

«Возможно, мы их проведем в ближайшие месяцы», - сказал председатель Госкомитета.

Гурбанлы также добавил, что самой важной задачей является сохранить национально-духовные ценности, защитить их от чуждого влияния.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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