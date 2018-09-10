TRACECA и CAREC договорились о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Постоянный секретариат межправительственной комиссии TRACECA и Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) договорились о сотрудничестве.
Меморандум о взаимопонимании стороны подписали в понедельник в Баку.
Подписи под документами поставили генеральный секретарь постоянного секретариата межправкомиссии TRACECA Мирча Чопрага и директор института CAREC Байара Санджасурен.
"Транспортные сети во многих странах TRACECA и CAREC нуждаются в модернизации. Для улучшения транспортных систем необходимы значительные финансовые ресурсы, которые не удовлетворяются государственными средствами. В этой связи TRACECA и CAREC будут тесно сотрудничать с международными финансовыми учреждениями и содействовать участию частного сектора в финансировании и управлении транспортными проектами",- отметил в ходе мероприятия Чопрага.
TRACECA является международной программой сотрудничества в области транспорта между ЕС и странами-партнерами в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Организация, которая включает в себя 13 участников, имеет постоянный секретариат в Баку.
Программа CAREC, основанная в 1997 году, представляет собой партнерство 11 стран - Азербайджана, Афганистана, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также шести многосторонних институтов: Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда, Исламского банка развития, Программы развития ООН и Всемирного банка.
После присоединения в 2002 году к программе CAREC Азербайджан инвестировал около трех миллиардов долларов в проекты программы. На проведение работ по развитию транспортного коридора в рамках CAREC Азербайджан выделил около шести миллиардов долларов.
(Автор: Илькин Шафиев)
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