TRACECA и CAREC договорились о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Постоянный секретариат межправительственной комиссии TRACECA и Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) договорились о сотрудничестве.

Меморандум о взаимопонимании стороны подписали в понедельник в Баку.

Подписи под документами поставили генеральный секретарь постоянного секретариата межправкомиссии TRACECA Мирча Чопрага и директор института CAREC Байара Санджасурен.

"Транспортные сети во многих странах TRACECA и CAREC нуждаются в модернизации. Для улучшения транспортных систем необходимы значительные финансовые ресурсы, которые не удовлетворяются государственными средствами. В этой связи TRACECA и CAREC будут тесно сотрудничать с международными финансовыми учреждениями и содействовать участию частного сектора в финансировании и управлении транспортными проектами",- отметил в ходе мероприятия Чопрага.

TRACECA является международной программой сотрудничества в области транспорта между ЕС и странами-партнерами в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Организация, которая включает в себя 13 участников, имеет постоянный секретариат в Баку.