TRACECA и CAREC договорились о сотрудничестве (ФОТО)

10 сентября 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Постоянный секретариат межправительственной комиссии TRACECA и Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) договорились о сотрудничестве.

Меморандум о взаимопонимании стороны подписали в понедельник в Баку.

Подписи под документами поставили генеральный секретарь постоянного секретариата межправкомиссии TRACECA Мирча Чопрага и директор института CAREC Байара Санджасурен.

"Транспортные сети во многих странах TRACECA и CAREC нуждаются в модернизации. Для улучшения транспортных систем необходимы значительные финансовые ресурсы, которые не удовлетворяются государственными средствами. В этой связи TRACECA и CAREC будут тесно сотрудничать с международными финансовыми учреждениями и содействовать участию частного сектора в финансировании и управлении транспортными проектами",- отметил в ходе мероприятия Чопрага.

TRACECA является международной программой сотрудничества в области транспорта между ЕС и странами-партнерами в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Организация, которая включает в себя 13 участников, имеет постоянный секретариат в Баку.

Программа CAREC, основанная в 1997 году, представляет собой партнерство 11 стран - Азербайджана, Афганистана, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также шести многосторонних институтов: Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда, Исламского банка развития, Программы развития ООН и Всемирного банка.

После присоединения в 2002 году к программе CAREC Азербайджан инвестировал около трех миллиардов долларов в проекты программы. На проведение работ по развитию транспортного коридора в рамках CAREC Азербайджан выделил около шести миллиардов долларов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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