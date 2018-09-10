БАКУ/Trend/ - Строительство дороги Атырау - Астрахань начнется в 2018 году, передает МИА «Казинформ».

«Тема строительства автодороги от Атырау до Астрахани была поднята на заседании Правительства. После чего экстренно провело совещание с участием Министерства финансов, Министерства по инвестициям и развитию и дорожников. Было принято решение о проведении конкурса через ҚазАвтоЖол. Из республиканского бюджета выделены средства на строительство первого участка дороги протяженностью 60 км. В конце августа был проведен тендер. Определены 2 компании-подрядчика. Сейчас идут подготовительные работы. Само строительство начнется уже в конце текущего месяца», - сообщил депутат Сената Парламента Казахстана Сарсенбай Енсегенов.

Первый участок будет построен от села Котяевка до 8-го разъезда.

Напомним, что общая протяженность трассы Атырау - Астрахань, которая не ремонтировалась более 30 лет, составляет 277 км.

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