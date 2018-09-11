В Баку пройдет тренинг "Нейтрализация возражений и конфликтов. Айкидо в переговорах"

Переговоры - неотъемлемая составляющая нашей жизни. Этап возражений - решающая часть в них. Возражение - зачастую первая реакция на предложенные условия, а также хороший сигнал о том, что другая сторона заинтересована. Если вы успешно преодолеете этот этап, то сможете заключить соглашение по обсуждаемому условию, не предоставляя уступок (скидки например). В противном случае вы можете проиграть выгодную сделку или согласиться на невыгодные для вас условия.
В последнее время в Азербайджане количество тренингов по ведению переговоров сильно возросло. Однако, наше внимание зацепил один бизнес-тренинг, который состоится 17 сентября в компании Business Ring.
В первую очередь, у него очень убедительное название - "Нейтрализация возражений и конфликтов. Айкидо в переговорах".
Во вторых, ведущий тренинга Александр Тищук - не только бизнес-тренер и коуч из Украины, но и обладает очень почётным званием у себя в стране. В 2018 году в рамках национальной программы «Лидеры 21 века» награжден «Золотым крестом чести и доблести», званием «Рыцарь Отечества» и именным оружием за национальное достоинство, патриотизм и активное участие в развитии государства. На ряду с тренингом, было бы приятно просто познакомиться и пообщаться с такой личностью.
Отметим, что Александр Тищук провел ряд тренингов в Баку и здесь мы привели пару позитивных отзывов, которыми делятся его ученики:
Лейла Алиева (работник Call Centre в компании DSC): “...мне часто приходится иметь дело с клиентами по работе. Я человек, который любит настаивать на своём и порой даже очень конфликтна. Теперь я понимаю, что не нужно принимать конфликт на свой счёт, а перенаправить в другое русло, стараться задавать больше вопросов и тем самым держать ситуацию под контролем.”
Для кого этот тренинг?
Тренинг необходим для менеджеров по продажам, закупкам, сервису, обслуживанию клиентов. Для руководителей всех рангов. Для всех, кто хочет эффективней и быстрее договариваться.
Что входит в программу тренинга?
Данный тренинг направлен на практическую отработку навыков по работе с
возражениями и конфликтными клиентами (теория - 20%, практические занятия - 80%).
1. Причины негативного восприятия «психологических ударов» - возражений,
неприязни, споров и т.д.
2. Природа и суть возражений. Классификация возражений.
3. Цена и ценность Вашего продукта. Как работать с возражением «дорого».
4. Практика. Составление списка всех возражений и контраргументаций.
5. Практические ролевые игры.
6. Психологическое айкидо в переговорах
7. Практические ролевые игры. Анализ. Обратная связь.
8. Подведение итогов. Осознание участниками своих зон роста.
На тренинге используются такие методы, как мини-лекции, ролевые игры с анализом и обсуждением, практические упражнения, моделирование проблемных ситуаций, работа в группах и индивидуально.
Что вы получаете в результате тренинга?
После тренинга вы сможете легко договариваться, избегая конфликтов и не уступая оппоненту. Вы сможете преодолевать этап возражений и получать взаимовыгодные условия.
Где и когда будет тренинг?
Напомним, что тренинг будет проходить 17 сентября.
Время: 17:30-22:00
Стоимость участия: 60 AZN.
В день мероприятия: 70 AZN.
Регистрация обязательна.
Ссылка на мероприятие: https://www.facebook.com/events/1700665666667888/
А для дополнительной информации и регистрации обращайтесь по:
· info@businessring.az
· https://www.facebook.com/businessringaz/
· +99455 409-39-50
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