Азербайджанские виноделы нацелены на рынки Европы, Африки и Северной Америки - Ассоциация

БАКУ /Trend/ - Производство вина в Азербайджане в 2018 году может вырасти на 50 процентов по сравнению с показателем прошлого года, сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

"В прошлом году мы произвели пять миллионов бутылок вина и прочей аналогичной продукции. В этом году мы ожидаем рост в среднем на 50 процентов. По некоторым видам продукции рост может быть и больше, но в среднем мы рассчитываем, что производство вырастет наполовину", - сказал Мадатов.

По его словам, в первом полугодии 2018 года Азербайджан экспортировал 3,3 миллиона бутылок.

"Это на 60 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Что касается расширения географии экспорта, то мы уже давно хотим выйти на рынки Центральной Азии и Прибалтики. Там мы представлены достаточно слабо, поэтому хотим увеличить свое присутствие на данных рынках. Мы возлагаем большие надежды на торговый дом Азербайджана в Риге, а также на экспортную миссию в Казахстан и открытие торгового дома Азербайджана в Актау", - сказал глава Ассоциации.

Мадатов отметил, что в направлении расширения географии экспорта уже ведется конкретная работа - организовываются экспортные миссии, государство предоставляет производителям возможность для участия в выставках и продвижения своей продукции.

"За последние три месяца мы посетили Китай, Беларусь и Германию, где активно рекламировали азербайджанскую продукцию. Хочу отметить, что это уже приносит свои плоды. У нас уже имеются запросы из Беларуси, и я считаю, что в этом году азербайджанские вина и коньяки вернутся на белорусский рынок. К нашей продукции также есть большой интерес в Европе, но данный рынок для нас новый, и нам необходимо рекламировать свою продукцию. Конечно, наша продукция экспортируется на европейский рынок, но объем экспорта невысок, и необходимо продолжить рекламу и продвижение азербайджанских вин в Европе", - сказал Мадатов.

По словам главы ассоциации, основной целью производителей вина в стране в ближайшем будущем станет расширение географии экспорта.

"Мы не можем зависеть от одного или двух рынков сбыта, поэтому постоянно нацелены на поиск новых рынков. Несколько лет назад, когда виноделие только начинало возрождаться, все производители ориентировались на рынки постсоветских стран. Однако, сегодня уже мы нацелены на рынки Европы, Африки и Северной Америки. Разумеется, отдельные предприятия осуществляют экспорт, например в Северную Америку, но это фрагментарный экспорт и его объемы весьма незначительны", - сказал Мадатов.

Отметим, что согласно Государственной программе развития виноделия на 2018-2025 годы, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, страна планирует в пять раз увеличить экспорт вина к 2025 году.

(Автор: Анвар Мамедов)

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