В январе-июле 2018 года в территориальных водах Турции плавали свыше 3,5 млн израильских судов

11 сентября 2018 16:49 (UTC+04:00)

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