Азербайджан подтверждает статус лидера региона в области пассажирских и грузовых авиаперевозок

БАКУ /Trend/ - В Баку 13 сентября прошло совещание ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) по итогам деятельности восьми месяцев 2018 года и подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщает авиакомпания в четверг.

На совещании были обсуждены задачи и перспективы на ближайшее будущее. Было отмечено, что среди приоритетных задач в сфере пассажирских авиаперевозок является открытие новых направлений из Баку, таких как Токио, Дели, Шанхай, Чжэнчжоу, Бангкок, Сеул, Куала-Лумпур, Амстердам, Вена, Рим, Амман, Карачи, Каир, Душанбе и другие крупные города.

В своем выступлении директор пассажирской авиакомпании AZAL Джамиль Манизаде отметил, что за последние годы авиакомпания значительно увеличила показатели и продолжит работу в этом направлении. В этом году AZAL подтвердил престижный статус 4-звездочного авиаперевозчика и по версии британского агентства Skytrax был назван лучшей региональной авиакомпанией в Центральной Азии и Индии. Пополнение, начиная со следующего года, флота авиакомпании самолетами нового поколения Boeing 737 MAX позволит расширить ее маршрутную сеть.

В свою очередь, директор низкобюджетной авиакомпании Buta Airways (структурное подразделение ЗАО AZAL) Назим Самедов сообщил, что за первый год полетов лоукостер пользовался высоким спросом как среди местного населения, так и среди зарубежных туристов. Недавно лоукостер запустил два новых рейса – в Аланию и Измир. С увеличением парка самолетов – в ближайшее время ожидается прибытие двух новых Embraer 190 – работа в данном направлении будет продолжена.

В своем заключительном слове президент «Азербайджанских авиалиний» Джахангир Аскеров подчеркнул, что авиакомпании AZAL, Buta Airways и Silk Way Airlines показывают хорошую динамику роста и благодаря деятельности этих компаний, являющихся хабообразующим звеном, Международный аэропорт Гейдар Алиев стал безусловным лидером региона в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок.

По его словам, Международный аэропорт Гейдар Алиев в этом году получил высокое международное признание, удостоившись со стороны компании Skytrax максимального пятизвездочного статуса, став девятым аэропортом мира с такой оценкой. За 8 месяцев текущего года бакинский аэропорт обслужил 3,080 миллиона пассажиров, что превышает показатели всех других аэропортов в регионе. Для сравнения: за этот период аэропорт Тбилиси обслужил 2,565 миллиона пассажиров, а суммарный пассажиропоток аэропортов Еревана и Гюмри составил 1,873 миллион человек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев также является крупным грузовым хабом. Являясь частью Великого Шелкового пути, он является транзитным пунктом в грузоперевозках между Азией, Европой и другими континентами. В настоящее время проводятся переговоры по увеличению флота грузового перевозчика Silk Way West Airlines, в частности новыми самолетами Boeing 777-F.

Джахангир Аскеров дал поручения проводить регулярный мониторинг показателей всех структурных подразделений AZAL, подготовки летного состава к освоению новых типов самолетов Boeing 737 MAX и Boeing 777-F – это почетная и ответственная задача. Естественно, что все эти задачи должны соответствовать высокому уровню безопасности полетов.

«Официально заявляю, что двери Международного аэропорта Гейдар Алиев открыты для каждой авиакомпании, мы доступны и готовы удовлетворить любые пожелания. Приглашаю авиакомпании ближнего и дальнего зарубежья летать в наш прекрасный Международный аэропорт Гейдар Алиев, предлагающий весь спектр услуг на высшем уровне», - сказал президент AZAL.

С учетом открытия новых рейсов по итогам 2020 года пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев должен превысить семь миллионов пассажиров в год: «Это наша приоритетная задача и мы должны ее выполнить», - заявил Джахангир Аскеров.

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