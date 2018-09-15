Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 20,604 маната (1,0158 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2036,7411 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
3 сентября
|
2039,9830
|
10 сентября
|
2028,304
|
4 сентября
|
2039,6090
|
11 сентября
|
2029,7575
|
5 сентября
|
2029,0265
|
12 сентября
|
2029,222
|
6 сентября
|
2035,6395
|
13 сентября
|
2047,514
|
7 сентября
|
2042,7795
|
14 сентября
|
2048,908
|
Средний курс за неделю
|
2037,4075
|
Средний курс за неделю
|
2036,7411
На прошедшей неделе одна унция серебра подорожала на 0,2325 маната (0,97 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,08256 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
3 сентября
|
24,6028
|
10 сентября
|
23,9837
|
4 сентября
|
24,6178
|
11 сентября
|
24,0502
|
5 сентября
|
24,0524
|
12 сентября
|
23,9715
|
6 сентября
|
24,0932
|
13 сентября
|
24,1912
|
7 сентября
|
24,0419
|
14 сентября
|
24,2162
|
Средний курс за неделю
|
24,28162
|
Средний курс за неделю
|
24,08256
На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 48,569 маната (3,66 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1348,9228 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
3 сентября
|
1337,7300
|
10 сентября
|
1325,626
|
4 сентября
|
1340,4755
|
11 сентября
|
1340,8155
|
5 сентября
|
1325,8215
|
12 сентября
|
1341,1725
|
6 сентября
|
1332,3920
|
13 сентября
|
1362,805
|
7 сентября
|
1344,1050
|
14 сентября
|
1374,195
|
Средний курс за неделю
|
1336,1048
|
Средний курс за неделю
|
1348,9228
На прошедшей неделе одна унция палладия подорожала на 9,061 маната (0,54 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1664,5936 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
3 сентября
|
1666,9945
|
10 сентября
|
1664,929
|
4 сентября
|
1670,1650
|
11 сентября
|
1666,374
|
5 сентября
|
1676,1575
|
12 сентября
|
1658,3755
|
6 сентября
|
1658,7410
|
13 сентября
|
1659,2595
|
7 сентября
|
1660,7725
|
14 сентября
|
1673,99
|
Средний курс за неделю
|
1666,5661
|
Средний курс за неделю
|
1664,5936
(Автор: Илькин Шафиев)
Твиттер: @IlkinShafiyev
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