Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

15 сентября 2018 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 20,604 маната (1,0158 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2036,7411 маната.

Изменение стоимости унции золота

3 сентября

2039,9830

10 сентября

2028,304

4 сентября

2039,6090

11 сентября

2029,7575

5 сентября

2029,0265

12 сентября

2029,222

6 сентября

2035,6395

13 сентября

2047,514

7 сентября

2042,7795

14 сентября

2048,908

Средний курс за неделю

2037,4075

Средний курс за неделю

2036,7411

На прошедшей неделе одна унция серебра подорожала на 0,2325 маната (0,97 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,08256 маната.

Изменение стоимости унции серебра

3 сентября

24,6028

10 сентября

23,9837

4 сентября

24,6178

11 сентября

24,0502

5 сентября

24,0524

12 сентября

23,9715

6 сентября

24,0932

13 сентября

24,1912

7 сентября

24,0419

14 сентября

24,2162

Средний курс за неделю

24,28162

Средний курс за неделю

24,08256

На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 48,569 маната (3,66 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1348,9228 маната.

Изменение стоимости унции платины

3 сентября

1337,7300

10 сентября

1325,626

4 сентября

1340,4755

11 сентября

1340,8155

5 сентября

1325,8215

12 сентября

1341,1725

6 сентября

1332,3920

13 сентября

1362,805

7 сентября

1344,1050

14 сентября

1374,195

Средний курс за неделю

1336,1048

Средний курс за неделю

1348,9228

На прошедшей неделе одна унция палладия подорожала на 9,061 маната (0,54 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1664,5936 маната.

Изменение стоимости унции палладия

3 сентября

1666,9945

10 сентября

1664,929

4 сентября

1670,1650

11 сентября

1666,374

5 сентября

1676,1575

12 сентября

1658,3755

6 сентября

1658,7410

13 сентября

1659,2595

7 сентября

1660,7725

14 сентября

1673,99

Средний курс за неделю

1666,5661

Средний курс за неделю

1664,5936

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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