Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 20,604 маната (1,0158 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2036,7411 маната.

Изменение стоимости унции золота 3 сентября 2039,9830 10 сентября 2028,304 4 сентября 2039,6090 11 сентября 2029,7575 5 сентября 2029,0265 12 сентября 2029,222 6 сентября 2035,6395 13 сентября 2047,514 7 сентября 2042,7795 14 сентября 2048,908 Средний курс за неделю 2037,4075 Средний курс за неделю 2036,7411

На прошедшей неделе одна унция серебра подорожала на 0,2325 маната (0,97 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,08256 маната.

Изменение стоимости унции серебра 3 сентября 24,6028 10 сентября 23,9837 4 сентября 24,6178 11 сентября 24,0502 5 сентября 24,0524 12 сентября 23,9715 6 сентября 24,0932 13 сентября 24,1912 7 сентября 24,0419 14 сентября 24,2162 Средний курс за неделю 24,28162 Средний курс за неделю 24,08256

На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 48,569 маната (3,66 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1348,9228 маната.

Изменение стоимости унции платины 3 сентября 1337,7300 10 сентября 1325,626 4 сентября 1340,4755 11 сентября 1340,8155 5 сентября 1325,8215 12 сентября 1341,1725 6 сентября 1332,3920 13 сентября 1362,805 7 сентября 1344,1050 14 сентября 1374,195 Средний курс за неделю 1336,1048 Средний курс за неделю 1348,9228

На прошедшей неделе одна унция палладия подорожала на 9,061 маната (0,54 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1664,5936 маната.

Изменение стоимости унции палладия 3 сентября 1666,9945 10 сентября 1664,929 4 сентября 1670,1650 11 сентября 1666,374 5 сентября 1676,1575 12 сентября 1658,3755 6 сентября 1658,7410 13 сентября 1659,2595 7 сентября 1660,7725 14 сентября 1673,99 Средний курс за неделю 1666,5661 Средний курс за неделю 1664,5936

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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