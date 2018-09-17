Доллар и евро показали рекордный рост к национальной валюте Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 18 сентября, передаёт узбекское информагентство "Подробно.uz".

На этой неделе нехарактерный для себя рост показали все основные иностранные валюты, используемые в Узбекистане, – доллар, евро и рубль.

Доллар, который показывает положительную динамику уже шестую неделю, вырос на рекордные 176,83 сума. Ранее в среднем он увеличивался на 20-30 сумов. С завтрашнего дня 1 доллар будет стоить 8039 сумов.

Евро на этой неделе вырос на 266,16 сума и достиг отметки в 9347,75 сума.

Российский рубль на этой неделе также показал нехарактерный для себя рост. Его стоимость увеличилась на 5,46 сума и достигла 118,5 сума.

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