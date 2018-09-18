Azer Turk Bank объявил о начале кампании “18% нефтяникам!”

18 сентября 2018 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank, всегда предлагающий клиентам кредиты на выгодных условиях, по случаю «Дня нефтяника» с 17 сентября приступает к проведению новой кампании “18% нефтяникам!”.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в рамках кампании граждане с минимальным ежемесячным доходом в 500 манатов и выше смогут получить потребительский кредит от Azer Turk Bank в размере от 300 до 25 000 манатов. Кредиты предоставляются со скидкой на ежегодную процентную ставку на срок в 12, 24 и 36 месяцев. В рамках кампании кредиты сроком в 12 месяцев предоставляются не под обычные 19 процентов, а под 18 процентов годовых. В рамках кампании кредиты на сумму до 10 000 манатов выдаются без поручителя.

Также, сотрудники нефтяного сектора, могут получить в подарок от банка MasterCard Gold со сроком обслуживания в 1 год.

Кампания продлится до 30 сентября.

Более подробную информацию можно получить на сайте банка www.azerturkbank.az , корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 777 09 45 или, позвонив в Информационный центр по номеру (012) 945.

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