В Азербайджане началось производство самого дорогого в мире табака (Эксклюзив)

19 сентября 2018 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выращивается американский сорт табака. Об этом в среду сообщили Trend в Исполнительной власти Шекинского района.

Как сообщили в испвласти, выращиваемый в Шеки этот вид табака завозится из американского штата Вирджиния, и он более ценный по сравнению с другими разновидностями табака.

«В этом году в Шеки высажено 877 гектаров табака, 649 гектаров из которых – зеленый табак сорта «Вирджиния», на 228 гектарах посажены другие сорта табака. В районе уже началось производство табака. В этом сезоне уже произведено 2600 тонн табака «Вирджиния», а также собрано 15 743 тонны других сортов зеленого табака», - отметили в ИВ.

Особенность сорта «Вирджиния» заключается в том, что в отличие от других видов табака, его можно сушить специальным способом при любой температуре, сказали в Исполнительной власти Шеки. ООО «Азертабак» завозит семена этого сорта, заключает договора с населением, обеспечивает фермеров семенами и т.д. После выращивания ООО «Азертабак» скупает его, и в этом году ожидается производство 2700 тонн высушенного табака.

В районной ИВ также напомнили, что в прошлом году в Шеки было отведено 843 гектаров под табак и произведено 2 631 тонн табака.

Отметим, что сорт табака Virginia (Вирджиния) назван по имени старейшей британской колонии на американском континенте. Табак Virginia - наиболее часто используемый сорт табака во всем мире.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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