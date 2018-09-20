В Азербайджане утвержден порядок субсидирования пчеловодов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок предоставления субсидий пчеловодам.

Напомним, что пятого марта 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому, пчеловодам будет выплачиваться субсидия в размере 10 манатов ежегодно за каждую пчелиную семью (улей).

Утвержденный Кабмином порядок определяет правила, по которым пчеловоды могут получить субсидии. Субсидирование будет действовать на протяжении пяти лет, включая 2018-ый год.

Для организации выдачи субсидий, в регионах страны появятся районные комиссии при министерстве сельского хозяйства.

Отметим, что в текущем году производство меда в стране составит около трех тысяч тонн.

Ранее председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов сообщил Trend, что это предварительные прогнозы, так как в ряде регионов страны процесс сцеживания меда еще не завершен.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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