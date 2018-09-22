Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации

22 сентября 2018 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 364 дня. Срок оплаты по облигациям - 24 сентября 2019 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 22 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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