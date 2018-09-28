В Узбекистане излишне выплаченные пенсии будут отбирать в судебном порядке

БАКУ /Trend/ - Сенат Парламента Узбекистана в ходе пленарного заседания одобрил закон, предусматривающий введение механизма взыскания излишне уплаченной пенсии, передают Узбекские СМИ.

Новый порядок предусмотрен законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы обеспечения социальной защиты населения и оказания жилищно-коммунальных услуг».

В соответствии с ним, в случае несогласия пенсионера с решением районного (городского) отдела внебюджетного пенсионного фонда при министерстве финансов об удержании излишне выплаченной суммы пенсий, выявленная задолженность взыскивается в судебном порядке, но не более чем через три года с момента её выявления.

Теперь закон, согласно процедуре, будет отправлен на подпись президенту.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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