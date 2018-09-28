Алишер Усманов продолжает привлекать инвестиции в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Как следует из опубликованного на Едином портале корпоративной информации сообщения, иностранная компания SFI Management Group получила в доверительное управление 84,6 процента акций акционерного общества c иностранным капиталом Ortachirchiq parranda в Ташкентской области, передают "Новости Узбекистана".

Птицефабрика в столичной области стала третьим предприятием, переданным в доверительное управление компании SFI Management Group.



Как сообщалось ранее, со ссылкой на телеканал «Узбекистан 24», учредитель и руководитель российского акционерного общества «USM Holding» Алишер Усманов в 2017 году, в частности, привлек иностранную компанию SFI Management Group к управлению Узбекским металлургическим комбинатом.

После дополнительного вливания 50 миллионов долларов комбинат вышел из застоя. Увеличены зарплаты металлургов, на предприятии начали использоваться методы корпоративного управления и финансового менеджмента. Растет объем производства. В этом году комбинат рассчитывает выпустить 1,1 миллиона тонн металлопроката. По сравнению с прошлым годом намечен рост производства в 3,5 раза, прибыли - в 3,3 раза. Ожидаемые поступления в бюджет составят более 0,5 триллиона сумов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.