Узбекистан и Россия наладят совместное производство

БАКУ /Trend/ - Российские компании «Энергомаш-холдинг» и «Гирс-глобал» наладят совместное с Узбекистаном производство, говорится в понедельник в сообщении Ташкентской городской администрации.

Об этом стало известно в ходе переговоров, проведённых делегацией столичной администрации в мэрии и правительстве Москвы.

В ходе визита стороны обсудили двустороннее сотрудничество по проектам управления дорожно-транспортной системой, системами ЖКХ, здравоохранения, а также подготовку и проведение «Дней Москвы в Ташкенте» в октябре этого года.

Делегация провела встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Москвы и общероссийской организации «Деловая Россия», где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.

Предприниматели, входившие в состав делегации, заключили ряд экспортных контрактов по поставке готовой текстильной продукции в столицу России.

Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца года их число превысит тысячу. Активно себя в России проявляет и узбекский бизнес, который открыл уже более чем 560 предприятий.

Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года он составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9 процента.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 процента и достиг почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7 процента, а импорт – на 28,1 процента. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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