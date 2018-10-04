Самед Гурбанов: Азербайджанским экспортерам будет оказана поддержка по признанию их продукции на российском рынке

БАКУ /Trend/ - Азербайджанским экспортерам будет оказана всевозможная поддержка по признанию их продукции на российском рынке и увеличению ее продажи.

Об этом в четверг на очередном заседании Азербайджано-российского делового совета в Бакинском бизнес-центре сказал председатель Совета Самед Гурбанов, говорится в сообщении министерства экономики.

В мероприятии приняли участие около 40 предпринимателей и представителей компаний, действующих в сферах продовольствия, сельского хозяйства, промышленности, строительства, логистики и других сферах.

Гурбанов сказал, что это заседание проходит как продолжение расширенного заседания Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума, который прошел 27 сентября. Было сказано, что данная встреча Азербайджано-российского делового совета с экспортерами была проведена с учетом заявок и предложений предпринимателей, связанных с расширением торгово-экономических связей между бизнесменами обеих стран, а также с выводом на российский рынок азербайджанской продукции.

Председатель Азербайджано-российского делового совета отметил, что Совет окажет всевозможную поддержку азербайджанским экспортерам по признанию их продукции на российском рынке и увеличению ее продажи.

Затем состоялись выступления предпринимателей и были даны ответы на интересующие их вопросы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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