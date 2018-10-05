Федеральный Совет Швейцарии: Азербайджан имеет хорошие возможности для активной роли в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана имеются хорошие возможности для активной деятельности в рамках инициативы "Один пояс, один путь", сказали Trend в Федеральном Совете Швейцарии.

"Азербайджан интенсифицирует усилия по развитию своих транспортных коридоров для облегчения торговли между востоком и западом, севером и югом. Таким образом, у страны есть также хорошие возможности играть активную роль в рамках новой инициативы "Один пояс, один путь", которая представляет большой интерес для наших компаний", - сказали в Федеральном совете.

Как отметили в Федеральном совете, одним из примеров является частная компания Stadler Rail, которая способствует развитию и модернизации железнодорожной системы Азербайджана и чьи поезда успешно работают между Сумгаитом и Баку.

"Подвижной состав компании, заказанный азербайджанской государственной железнодорожной компанией, будет передвигаться по линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК)", - сказали в Федеральном совете.

Ранее, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сказал, что в Азербайджан планируется доставить 30 вагонов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

"В первые месяцы будущего года в Азербайджан будет доставлено 30 вагонов. Вагоны производятся в швейцарском Цюрихе. Посредством новых поездов можно будет добраться до Карса за 10 часов, до Анкары - за 20 часов", - отметил Гурбанов.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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