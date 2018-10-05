Узбекистан и Индия заключили экспортные контракты на более $100 млн

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Индия заключили 29 контрактов на сумму 104,1 миллиона долларов в ходе выставки национальной продукции «Сделано в Узбекистане» и узбекско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели, говорится в сообщении министерства внешней торговли.

Мероприятия, в которых приняли участие более 100 представителей государственных ведомств и деловых кругов двух стран, были организованы в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию.

В результате, стороны подписали 28 экспортных контрактов на сумму 102,1 миллиона долларов и 1 импортный контракт на 2 миллионов долларов. Экспортные контракты включают поставку из Узбекистана сельхозпродукции (сухофрукты, бобовые, миндаль, солодковый корень), химических веществ, а также текстильной продукции, тогда как был подписан один импортный контракт на поставку строительных товаров из Индии.

Организаторами мероприятий выступили Государственный комитет по инвестициям, Торгово-промышленная палата, Министерство внешней торговли Узбекистана, а также национальный выставочный комплекс «Узэкспоцентр».

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Индия договорились довести взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов.

Объем двусторонней торговли между Узбекистаном и Индией в 2017 году составил 323,6 миллиона долларов. В Узбекистане насчитывается 145 предприятий с участием индийского капитала, в том числе 21 – с полностью индийским капиталом.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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