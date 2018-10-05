В руководстве азербайджанской СК произошли изменения

5 октября 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вюгар Раджабов покинул должность члена правления азербайджанской страховой компании "Gunay Insurance", сообщили в пятницу Trend в страховой компании.

Напомним, что Раджабов был утвержден на эту должность в рамках обновления состава правления в августе этого года.

Таким образом, в составе правления осталось два человека – исполняющий обязанности председателя правления Кенан Аскеров и его заместитель Илькин Мирзоев.

Отметим, что за январь-август 2018 года страховые сборы"Gunay Insurance" составили 4,34 миллиона манатов, а страховые выплаты – 2,11 миллиона манатов

Страховая компания "Gunay Insurance" работает в Азербайджане с сентября 1992 года. Уставной капитал страховой компании составляет 7,7 миллиона манатов. Компания оказывает услуги по 19 видам добровольного страхования и четырем видам обязательного страхования.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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