Минтранс РФ подтвердил открытие моста на российско-азербайджанской границе в 2019 году

6 октября 2018 09:58 (UTC+04:00)

Автомобильный мост через реку Самур на российско-азербайджанской границе в Дагестане, строительство которого началось в прошлом году, сдадут в эксплуатацию в 2019 году, согласно графику. Об этом сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Дагестан министр транспорта России Евгений Дитрих, передает в субботу ТАСС.

"У нас были некоторые технические проблемы весной, сейчас все эти техпроблемы завершены, строительство идет по графику, сроки сдачи объекта будут выдержаны. По графику, его намечалось сдавать в 2019 году, уверен, эти сроки будут соблюдены. Вполне возможно, эти сроки можно будет даже несколько сократить", - сказал он.

Как сообщал ранее директор филиала управления дорог ''Каспий'' по Дагестану Магомедрасул Омаров, стоимость строительства - 1,2 миллиарда рублей, Россия и Азербайджан профинансируют проект ''пятьдесят на пятьдесят''. Также с российской стороны строится пешеходный переход.

Решение о строительстве нового моста принято в соответствии с соглашением между правительствами двух соседних государств, подписанным 13 сентября 2013 года. Новый мост заменит действующий, который был построен в 1957 году.

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