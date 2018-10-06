В Азербайджане обсудили совершенствование системы контроля экспортно-импортных операций (ФОТО)

6 октября 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Государственном таможенном комитете Азербайджана прошло совместное заседание коллегий Госкомтаможни и министерства по налогам с целью обсуждения исполнения «Плана мероприятий по совершенствованию системы контроля экспортно-импортных операций», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 28 июля, говорится в сообщении госкомитета.

В заседании приняли участие председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев, министр по налогам Микаил Джаббаров, а также руководители соответствующих структур.

Председатель госкомитета коснулся важности безупречного осуществления за короткий промежуток времени поручений главы государства обеим структурам. Мехтиев также отметил, что между госкомитетом и министерством по налогам установлены связи эффективного сотрудничества и все предприниматели и субъекты бизнеса ощутят пользу этого сотрудничества в своей повседневной деятельности.

Джаббаров отметил, что проведение встречи в расширенном формате послужит расширению сотрудничества между двумя структурами и в дальнейшем будет продолжена совместная деятельность для успешного исполнения поручений Президента Ильхама Алиева. Министр также отметил необходимость интенсификации работ, предусмотренных планом мероприятий. По его словам, осуществляемые мероприятия по координации деятельности таможенных и налоговых органов будут иметь положительный результат.

Затем представители обеих структур выступили с отчетом о работе по исполнению плана мероприятий и рассказали об организации взаимного обмена информацией, единой платформы по управлению рисками, осуществляемых в законодательстве изменениях и других вопросах.

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