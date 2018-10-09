Узбекистан и Франция заключили контракты на более $5,7 млрд

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Франция подписали инвестиционные соглашения по проектам на общую сумму около 5 миллиардов евро (5,75 миллиарда долларов), сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Об этом стало известно по итогам встречи Шавката Мирзиёева с руководителями крупнейших французских компаний во время официального визита во Францию.

В ней приняли участие главы ведущих компаний-лидеров европейского и мирового рынка, финансовых структур, таких как Total, Total Eren, Orano, Fives Stein, Rungis Semmaris, Vinci, Suez, SAD, IDEMIA, Mercier, Thales Alenia Space, Европейский банк реконструкции и развития, Французское агентство развития и других.

Французские предприниматели высоко оценили экономические реформы, осуществляемые в Узбекистане, подчеркнули, что либерализация валютной системы, упрощение порядка получения визы создали благоприятные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества. Подобные преференции усилили интерес к экономике Узбекистана.

На встрече отмечалось, что в Узбекистане создаются широкие возможности для иностранных инвесторов. Приняты необходимые нормативно-правовые акты для стимулирования и защиты их деятельности. Устранены различные препятствия на пути развития бизнеса, значительно сокращен внешнеторговый и таможенно-тарифный контроль.

Были обсуждены вопросы дальнейшего развития партнерства между финансовыми организациями, фирмами и компаниями Узбекистана и Франции, расширения взаимных поставок товаров.

Отметим, что в январе-августе 2018 года торговый оборот между Узбекистаном и Францией составил 195,1 миллиона долларов, из которых 117,3 процента приходятся на экспорт из Узбекистана, а 77,8 – на импорт из Франции.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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