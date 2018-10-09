USAID впервые проведёт в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) совместно с министерством внешней торговли Узбекистана проведут 17-18 октября 2018 года в Ташкенте восьмой Центральноазиатский торговый форум (ЦАТФ), сообщили в министерстве внешней торговли Узбекистана.

ЦАТФ – ежегодно проводимое мероприятие, привлекающее представителей бизнес-кругов стран Центральной Азии, международных организаций, видных политических и общественных деятелей стран региона и мира. В этом году на форуме ожидается участие более тысячи делегатов. Данное мероприятие будет проходить в Узбекистане впервые.

Тема ЦАТФ этого года «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций» отражает рост открытости Центральной Азии для региональной и международной торговли, что особенно созвучно с проводимым в Узбекистане комплексом социально-экономических реформ, направленных на ускорение темпов экономического роста, от валютной либерализации до создания привлекательного инвестиционного и бизнес климата.

Параллельно с форумом состоится торговая выставка, где будут представлены предприятия со всего региона из различных секторов, включая транспорт, туризм, информационные технологии, оборудование, производство и переработку плодоовощной продукции, и другие направления. Выставка проводится с целью демонстрации и продвижения инновационных продуктов, расширения доступа к новым рынкам, развития деловых контактов и поиска новых клиентов и партнеров.

Напомним, что меморандум о взаимопонимании между Министерством внешней торговли Узбекистана и USAID о проведении ЦАТФ в Ташкенте подписан в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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