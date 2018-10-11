Узбекистан может войти в проект ООН по морскому и континентальному Шёлковому пути

11 октября 2018 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан может войти в проект ООН по морскому и континентальному маршруту Великого Шёлкового пути – "Альянс приморских и материковых городов по Шелковому пути при Организации Объединенных Наций" (UNMCSR CА), передаёт "Подробно.uz".

О подробностях этого проекта рассказал директор и координатор проекта Maritime-Continental Silk Road Cities Alliance Ву Цзян Бо.

"Альянс стремится содействовать обмену экономическими, технологическими и другими кадрами между странами и регионами в поддержку более широкой концепции укрепления сотрудничества между экономическим поясом "Шёлковый путь" XXI века и "Морским шелковым путем"… Данный проект поддерживается китайским правительством и головным офисом ООН. Мы развиваем и укрепляем долгосрочные взаимоотношения и партнерство с крупными городами Великого Шёлкового пути. Также мы помогаем китайским инвесторам и предпринимателям находить и открывать новые проекты в этих городах", – отметил он.

По его словам, в рамках проекта были проведены плодотворные встречи в Самарканде, Ташкенте, Бухарской области и Хиве.

Он также добавил, что надеется на присоединение Узбекистана к Альянсу приморских и материковых городов по Шёлковому пути. Это, считает он, позволит развивать отношения между бизнес-кругами Узбекистана и Китая, открывать у нас в республике новые предприятия и стартапы.

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