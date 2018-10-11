Узбекистан приступил к использованию инновационных технологий в производстве урана

11 октября 2018 13:17 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Столицу Узбекистана украшают к приезду Путина
Узбекистан 14:35
Узбекистан изучит опыт Латвии по внедрению инновационных технологий в переработке отходов
Бизнес 12:25
Южнокорейский телекоммуникационный гигант ждёт готовности ИКТ сектора Узбекистана (Эксклюзив)
ИКТ 11:12
Узбекистан может войти в проект ООН по морскому и континентальному Шёлковому пути
Бизнес 10:55
Российская компания поставит в Узбекистан оборудование для добычи золота
Бизнес 10:01
Казахстанская компания поможет построить в Ташкенте завод по переработке отходов
Бизнес 09:56
Лента новостей
Азербайджанский Kapital Bank обнародовал финансовые показатели по итогам III квартала
Бизнес 15:11
Новруз Мамедов: В Азербайджане предпринимаются важные шаги по углублению реформ в экономике
Политика 15:07
Хор Турецкого в Ичери шехер, или Чёрт побери (ФОТО)
Интересное 15:07
Азербайджан достиг поставленных целей как во внутренней, так и внешней политике - депутат
Политика 15:06
Из Ирана в Казахстан было экспортировано 170 тонн свежих яблок
Экономика 15:05
Обнародована дата первого авиарейса в Баку из нового аэропорта в Стамбуле
Бизнес 15:03
В Грузии внедрят стратегию управления отходами
Грузия 14:57
TAP предоставит швейцарской компании доступ к привлекательным рынкам сбыта
Энергетика 14:53
Две крупные пакистанские компании заинтересованы в создании совместного отельного бизнеса в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 14:43