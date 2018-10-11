Азербайджанский Kapital Bank обнародовал финансовые показатели по итогам III квартала

11 октября 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Активы Kapital Bank на первое октября 2018 года составили 3,5 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 1,4 миллиарда манатов.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на первое октября 2018 года составила 2,7 миллиарда манатов. Сумма вкладов населения составила один миллиард манатов, таким образом, данный показатель за рассматриваемый период вырос на 235 миллионов манатов.

На первое октября 2018 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 295,3 миллиона манатов, а обычные и привилегированные акции - 205,8 миллиона манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Официальный курс на 11 октября составляет 1,7 AZN/USD.

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