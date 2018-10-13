В сельском хозяйстве приоритетом являются интересы народа Узбекистана - Шавкат Мирзиёев

БАКУ /Trend/ - В сельском хозяйстве, как и в других отраслях, приоритетом являются интересы народа Узбекистана, и необходимо возделывать те культуры, которые приносят больше дохода.

Об этом, как передаёт пресс-служба президента Узбекистана, заявил 12 октября Шавкат Мирзиёев во время посещения Букинского района Ташкентской области, где он побывал на хлопковом поле фермерского хозяйства «Валихон ота» и ознакомился с процессом уборки урожая.

Президент провел беседу с фермерами области и ответственными лицами сельскохозяйственной сферы.

В нынешнем году наблюдалась неблагоприятная для хлопководства погода. Ощущалась нехватка воды, выросло количество насекомых-вредителей. Хлопчатник отстал в развитии.

«Чтобы была заинтересованность, необходимо не только покрывать затраты, но и выходить на прибыль. Чтобы завтрашний день стал лучше, чем сегодня, каждый должен опираться на собственные силы. В нынешнее время выигрывает тот, кто ищет, стремится, работает», – сказал Шавкат Мирзиёев.

В этом году размер платы за сбор урожая хлопка был увеличен вдвое. В частности, в Ташкентской области за один килограмм собранного хлопка выплачивается более трех тысяч сумов.

В беседе отмечалось, что настало время фермерам увидеть плоды своего труда, для этого необходимо организованно провести уборочный сезон и собрать урожай до наступления ненастных дней.

Отметим, что в июле 2018 года глава республики определил актуальные задачи по активизации работ по выращиванию хлопчатника, накоплению урожая. В соответствии с ними в Ташкентской области также осуществлены необходимые агротехнические мероприятия. Хлопок выращен на 76 тысячах гектарах площадей области, в том числе почти на 13 тысячах гектарах Букинского района. В эти дни продолжается сбор урожая.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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