Россия вновь на первом месте по количеству новых иностранных предприятий в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - К первому октября 2018 года в Узбекистане действовало 6 960 предприятий с участием иностранного капитала, что на 1 590 единиц больше (на 29,6 процента) показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике.

Из общего числа предприятий 3 764 составляют совместные предприятия, 3 196 – с полностью иностранным капиталом.

Наибольшее количество предприятий с иностранным капиталом приходится на сферу промышленности – 2 818 (40,5 процента), торговлю – 1 484 (21,3 процента) и другие – 1 180 (17,0 процента), наименьшее – на здравоохранение и предоставление социальных услуг – 90 (1,3 процента).

Из общего числа созданных в течение девяти месяцев текущего года предприятий с участием капитала резидентов России было 306, Турции – 260, Китая – 232, Казахстана –188 и Южной Кореи – 129. Также интерес к совместной деятельности в 2018 году проявили резиденты Азербайджана, Афганистана, Индии, Германии, Украины.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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