Нацсекретарь TRACECA о мерах по увеличению грузопотока через Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть все возможности для того, чтобы значительно увеличить объемы транзита грузов через свою территорию, сказал Trend национальный секретарь программы сотрудничества в области транспорта (TRACECA) по Азербайджану Акиф Мустафаев.

По его словам, для достижения данной цели необходимо решить несколько вопросов.

"Одной из задач является привлечение перевозчиков из зарубежных стран, например, Афганистана и Узбекистана. Азербайджану и другим странам надо работать над совершенствованием пограничных процедур. Также актуальным является вопрос смены колес на поездах на границе Грузии с Турцией, ведь в Азербайджане и Грузии применяется широкая железнодорожная колея, а в Турции и европейских странах – узкая. Это увеличивает срок перевозок. Обсуждается также вопрос внедрения единого тарифа на перевозки, следующие из Китая в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. Это позволит грузоотправителям уплачивать единый тариф единому оператору для осуществления перевозки. Одним словом, есть над чем работать. Но перспективы перевозок через Азербайджан, через коридор Баку-Тбилиси-Карс большие. Об этом можно судить хотя бы по тому, что объемы перевозок постоянно растут", - сказал Мустафаев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина могут создать совместное предприятие для внедрения принципа "единого окна" при обработке грузов, идущих по Транскаспийскому транспортному маршруту (ТМТМ). Ожидается, что в текущем году на перевозки по ТМТМ будут установлены новые конкурентоспособные тарифы. При этом план перевозок на 2018 год по ТМТМ утвержден на уровне более 3,5 миллиона тонн, при этом порядка 15 тысяч контейнеров планируется перевезти из Турции в направлении Казахстана, Центральной Азии и Китая.

Национальный секретарь подчеркнул, что объемы поставок из Китая в Европу позволят загрузить все имеющиеся маршруты.

"На данном этапе таких объемов перевозок, какие осуществляются по маршруту из Китая в Казахстан, Россию, Беларусь и далее в Европу, нет. Азербайджан ведь относительно недавно ввел в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Отмечу, что Азербайджану не нужно конкурировать с Россией. Грузов в регионе Азии, в особенности в Китае, много, их хватит на всех с избытком. На Россию приходится всего около четырех процентов грузопотока из Китая, нам же достаточно всего двух процентов, чтобы увеличить объемы транзита в сотни раз. Мы должны стараться увеличивать грузопоток через Баку-Тбилиси-Карс. В этом направлении предпринимаются шаги, и мы с оправданным оптимизмом смотрим в будущее", - сказал Мустафаев.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.