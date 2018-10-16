Состоялся узбекско-казахский бизнес-форум

БАКУ /Trend/ - В целях укрепления двусторонних торгово-экономических отношений между нашими странами Торгово-промышленной палатой Узбекистана организован визит деловых кругов Казахстана во главе с Председателем Правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аяна Еренова в Узбекистан.

В рамках визита для членов казахской делегации были организованы Узбекско-Казахский бизнес-форум, а также двусторонние встречи в формате В2В представителями министерств и ведомств Узбекистана, а также с заинтересованными в сотрудничестве с компаниями занятых в сфере производства строительной продукции, электротехнической, энергетической, сельскохозяйственной, пищевой, фармацевтической и других отраслей.

В ходе встреч между деловыми кругами двух стран в формате «В2В» были обсуждены перспективы дальнейшего развития Узбекско-Казахского торгово-экономического сотрудничества, в том числе состоялся обмен мнениями по активизации партнерских отношений между предприятиями Узбекистана и Казахстана. По итогам мероприятий подписаны взаимовыгодные двусторонние контракты.

Вместе с тем, перспективными направлениями двустороннего сотрудничества отмечены сфера торговли, организация совместных предприятий по производству строительных материалов и электротехнической продукции, сельскохозяйственной продукции и текстильной продукции.

Следует отметить, что товарооборот за 2017 г. увеличился на 8,6 процента и составил 2,062 миллиарда долларов, и руководителями двух стран была поставлена задача повысить объем товарооборота до 5 миллиардов долларов.

В достижении данного результата чрезвычайно важна роль и поддержка представителей бизнес-сообщества двух стран.

Отдельное внимание уделено активизации межрегиональных контактов, нацеленных на эффективное использование имеющегося большого потенциала экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

Подтверждена обоюдная заинтересованность в реализации перспективных совместных проектов в строительной, фармацевтической, сельскохозяйственной и других отраслях экономики.

"Сегодня в Узбекистане ведут свою деятельность 281 компаний с участием казахского капитала, а в Казахстане было создано свыше 800 предприятий с участием узбекского капитала, начата реализация грандиозного проекта - совместная сборка легковых машин узбекского производства в Костанайской области Казахстана. Основные сферы их деятельности: торговые операции, оказание транспортно-логистических и прочих видов услуг, производство строительных материалов и товаров народного потребления", - отметил в своей речи председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов.

В свою очередь, на территории Казахстана создано 199 предприятий (совместные предприятия, торговые дома и филиалы) при участии резидентов Узбекистана, с целью организации экспортных поставок на казахстанский рынок.

Следует отметить, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать налаживанию и развитию диалога между деловыми кругами двух стран, а также созданию для них новых площадок взаимодействия.

Еще одним доказательством высокого уровня двусторонних отношений является объявление 2018 года «Годом Узбекистана в Казахстане».

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