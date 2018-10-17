Азербайджан в «Отчете о глобальной конкурентоспособности» нового поколения

17 октября 2018 02:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный экономический форум (ВЭФ) сегодня опубликовал «Отчёт о глобальной конкурентоспособности - 2018», подготовленный на основе новой методологии.

Изменения в методологии, разработанной с учетом глобальных трендов, были настолько глубокими и всеобъемлющими, что ВЭФ назвал ее методологией нового поколения «4.0».

Это, в свою очередь, даёт основания говорить о том, что «Отчёт о глобальной конкурентоспособности 2018» является первым отчетом нового поколения.

В серьезно изменённую методологию включены 68 новых индикатора, а 84 (74 процента) из 114 индикаторов были исключены. Таким образом, 70 процентов из 98 индикаторов полностью новые.

Азербайджан по новой методологии оценивается впервые. Страна вместе с Турцией, Сербией, Грузией, ЮАР и Хорватией попала в седьмой десяток, разместившись на 69 месте.

По трём индикаторам - «Инфраструктура», «Образование и навыки», «Динамичность бизнеса» - Азербайджан значительно улучшил свои позиции в рейтинге.

В отчете подчеркивается, что Азербайджан является страной, где социальное равенство обеспечивается на самом высоком уровне в мире.

Азербайджан, по уровню электроснабжения населения, получил 100 баллов, разместившись на первой ступени.

Вместе с тем, в новой методологии не была учтена большая часть субиндикаторов, по которым Азербайджан находился на передовых позициях.

Например, негативное влияние на позицию Азербайджана по индикатору «Макроэкономическая стабильность» показало то, что такие субиндикаторы как «сбалансированность государственного бюджета», «общий государственный долг», «общий национальный доход», «кредитный рейтинг страны», по которым Азербайджан занимал высокие позиции, в новую методологию вообще не попали.

В «Отчете о глобальной конкурентоспособности», подготовленном по новой методологии, есть и индикаторы, затрагивающие социальную сферу и окружающую среду. Азербайджан по индикаторам «влияние на окружающую среду» и «инклюзивное развитие» сохранил свои лидирующие позиции.

Среди 140 стран Азербайджан занял 31 место по рейтингу динамичности бизнеса. Добиться такого высокого результата удалось благодаря проводимым Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым экономическим реформам.

По субиндикаторам в рамках этого индикатора у Азербайджана следующие позиции: по субиндикатору «Необходимое количество дней для начала бизнеса» - 17 место, субиндикатору «Нормативно-правовая база по банкротству» - 17 место, субиндикатору «Риски предпринимательства» - 21 место, субиндикатору «Влияние идей на компанию» - 25 место.

Несмотря на то, что первый «Отчёт о глобальной конкурентоспособности» нового поколения был подготовлен на основе совершенно нового подхода и с учётом глобальных трендов, Азербайджан смог показать высокие результаты по некоторым индикаторам. Эти результаты открывают для Азербайджана новые возможности, чтобы в будущем улучшить свои показатели и по другим индикаторам.

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