Сфера услуг вновь внесла наибольший вклад в рост ВВП Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года ВВП Узбекистана в текущих ценах составил 244 343,7 миллиарда сумов, что на 5,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Государственном комитете Узбекистана по статистике.

ВВП на душу населения составил 7 433 тысяч сумов, что на 3,5 процента больше, чем годом ранее.

Индекс-дефлятор ВВП по отношению к ценам января-сентября 2017 года составил 131,6 процента.

Темпы экономического роста обусловлены положительной динамикой в основных отраслях экономики. Валовая добавленная стоимость (ВДС), создаваемая всеми отраслями экономики, составила 86,3 процента от общего объема ВВП и выросла на 5,3 процента (вклад в прирост ВВП – 4,6 процентных пункта). Чистые налоги на продукты составили 13,7 процента в структуре ВВП и продемонстрировали прирост на уровне 4,5 процента (вклад в прирост ВВП – 0,6 процентных пункта).

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла сфера услуг (2,5 процентных пункта), которая выросла на 6,0 процента относительно января-сентября предыдущего года. Из нее услуги торговли (включая ремонт автотранспортных средств) выросли на 3,9 процента, услуги по проживанию и питанию – на 5,6 процента, перевозка и хранение – на 3,9 процента, информация и связь – на 17,0 процента и прочие отрасли услуг – на 6,4 процента.

По отрасли промышленности отмечается прирост добавленной стоимости на 6,3 процента. При этом положительный вклад в прирост ВВП со стороны промышленного производства оценивается на уровне 1,4 процентных пункта. Положительная динамика в отрасли промышленности обеспечена за счет роста добавленной стоимости горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – на 28,5 процента, обрабатывающей промышленности – на 2,4 процента и других отраслей промышленности – на 2 процентов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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