Mastercard наградил банки Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глобальный лидер в области платежных технологий Mastercard провел третью ежегодную встречу с партнерами в Азербайджане. Мероприятие было посвящено ключевым трендам развития финансовой отрасли и завершилось церемонией награждения, отметившей достижения банков в прошлом году.

Выступая с приветственной речью, менеджер Mastercard в Турции и Азербайджане Эрдем Чакар подчеркнул важность Азербайджана для компании и сообщил о долгосрочных обязательствах Mastercard на этом рынке.

После этого слово взяла Джерен Тюркбен Кая, директор по маркетингу Mastercard в Турции и Азербайджане, которая выступила с презентацией на тему «Как взаимодействовать с цифровыми клиентами».

Главный профессор Университета Сабанчи, также консультант ведущих финансовых институтов Озгур Демирташ обсудил парадигмы развития мировой экономики, будущее финансов и технологии, которые войдут в нашу жизнь в ближайшем времени и значительно ее изменят.

За выступлениями спикеров последовала церемония награждения, в ходе которой были отмечены достижения банков в 2017 году.

Так, банком с наибольшим ростом количества карт Platinum, Black Edition и World Elite стал Expressbank, банк с наибольшим ростом количества карт Gold и Standard – Unibank, банком с наибольшим ростом количества дебетовых карт Mastercard был объявлен Kapital Bank, банк с наибольшим ростом количества дебетовой Mastercard – Международный банк Азербайджана, а Bank of Baku был награжден за предоставление самого креативного и инновационного продукта или услуги Mastercard. Другие банки также были награждены в различных категориях.

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