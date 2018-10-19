Россия может начать совместное производство военной техники в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Россия готова осуществлять совместное производство военной техники на территории и на предприятиях Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин в ходе узбекско-российских переговоров в расширенном составе, передаёт "Подробно.uz".

"Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана. Что касается поставок, то в порядке исключения мы приняли это решение. Вы знаете, поставки в Узбекистан осуществляются по внутрироссийским ценам", – сказал Путин.

Не менее важным глава РФ считает и "развитие такого направления, очень чувствительного, важного для обеспечения безопасности наших государств, как военное и военно-техническое взаимодействие".

"В военных вузах России обучаются несколько сотен офицеров узбекской армии", – отметил Путин.

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