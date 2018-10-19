Россия может начать совместное производство военной техники в Узбекистане

19 октября 2018 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия готова осуществлять совместное производство военной техники на территории и на предприятиях Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин в ходе узбекско-российских переговоров в расширенном составе, передаёт "Подробно.uz".

"Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана. Что касается поставок, то в порядке исключения мы приняли это решение. Вы знаете, поставки в Узбекистан осуществляются по внутрироссийским ценам", – сказал Путин.

Не менее важным глава РФ считает и "развитие такого направления, очень чувствительного, важного для обеспечения безопасности наших государств, как военное и военно-техническое взаимодействие".

"В военных вузах России обучаются несколько сотен офицеров узбекской армии", – отметил Путин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия и Узбекистан могут возродить центральноазиатское энергетическое кольцо
Энергетика 15:32
Российско-белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года
Беларусь 14:37
Глава разведки США: РФ, КНР, Иран и КНДР используют кибератаки как инструмент госполитики
США 14:32
Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.
Бизнес 14:03
Гражданин Узбекистана сможет полететь на российском космическом корабле - Мирзиёев
Бизнес 13:17
Пентагону неизвестно о 700 человек, захваченных террористами в Сирии
Арабские страны 13:08
Лента новостей
В рекламе грубо нарушаются нормы азербайджанского языка – Институт языкознания
Общество 15:43
Кино - неотъемлемая часть жизни: В Баку отметили юбилей Огтая Миргасымова (ФОТО)
Социум 15:33
Россия и Узбекистан могут возродить центральноазиатское энергетическое кольцо
Энергетика 15:32
В Азербайджане начали выращивать новые сорта риса
Общество 15:31
Правительство Азербайджана может предоставлять льготы компаниям, стимулирующих работающих женщин
Общество 15:24
Илон Маск представил более дешевую модификацию электромобиля Tesla Model 3
В мире 15:15
ЕБРР профинансирует строительство солнечной электростанции на юге Казахстана
Энергетика 15:12
В 2018 году в Азербайджане ожидается рост производства электроэнергии за счет возобновляемых источников
Энергетика 15:12
В Бакинской Высшей школе нефти начала работу III Евразийская конференция IAEE (ФОТО)
Энергетика 14:58