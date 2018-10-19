Узбекистан и Россия создали "зелёный коридор" для поставок текстиля

19 октября 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Россия договорились о введении режима "зеленого коридора" для текстильной и другой продукции, передаёт "Подробно.uz".

"Признательны российской стороне за создание «зеленого коридора» для поставок в Россию плодоовощной продукции из Узбекистана. Мы договорились о распространении этой практики и на другие виды нашей продукции, в том числе текстильной", – отметил Шавкат Мирзиёев по итогам узбекско-российских переговоров.

По словам Путина, страны подготовили программу сотрудничества по самым различным направлениям, которая на первом этапе составляет 25 миллиардов долларов.

"Но если – а у меня нет никаких сомнений, что мы её реализуем, – мы это сделаем, то мультипликативный эффект будет значительно больше, потому что это будет генерить прибыль, создавать новые, причём высокопроизводительные рабочие места, будет создавать новые возможности для нашего взаимодействия", – подчеркнул президент РФ.

Он также добавил, что стороны подробно рассмотрели перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве.

"В январе–июне объём взаимной торговли продукцией АПК вырос на 30 процентов. Во многом это результат внедрения системы "зелёного коридора", что позволяет беспрепятственно осуществлять поставки аграрных товаров через границы двух стран", – сказал Путин.

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