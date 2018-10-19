Выгодные условия по "Внутренней ипотеке" от NIKOIL Bank

19 октября 2018 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - NIKOIL Bank объявляет о своем новом продукте "Внутренней ипотеке", которая предоставляет возможность не только приобрести квартиру, но и купить земельный участок и построить там дом своей мечты. Преимуществом "Внутренней ипотеки" является то, что все граждане Азербайджана и нерезиденты со стабильным заработком независимо от профессии и источника доходов теперь имеют возможность оформить ипотечный кредит.

На сегодняшний день NIKOIL Bank является одним из лидеров в области ипотечного кредитования. Благодаря упрощенным условиям кредитования "Внутренняя ипотека" от NIKOIL Bank по праву может считаться привлекательным продуктом. Согласно условиям "Внутренней ипотеки", максимальная сумма выдаваемого кредита составляет 300 000 манатов и выдается сроком до семи лет с процентной ставкой от 15 процентов. При получении кредита не удерживаются банковские комиссии и не требуется страхование имущества. Первоначальный взнос составляет 30 процентов от рыночной стоимости приобретаемого имущества.

Следует также отметить, что с внутренней ипотекой от NIKOIL Bank у вас есть возможность приобрести квартиру в новопостроенных зданиях без выписки с государственного реестра недвижимого имущества. Более подробную информацию об условиях "Внутренней ипотеки" можно приобрести, посетив официальный веб сайт банка.

NIKOIL Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальных сетях: https://www.facebook.com/nikoilbank; https://www.instagram.com/nikoilbank/

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