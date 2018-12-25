Объём торгов на Узбекской товарно-сырьевой биржи снизился

25 декабря 2018 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За период с 17 по 23 декабря текущего года на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ) заключено сделок на сумму 791,8 миллиарда сумов, передаёт во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу биржи.

Объём биржевых торгов снизился с 686,3 миллиарда сумов до 656,9 миллиарда сумов. В структуре продаж химические продукты занимают первое место с долей в 18 процентов. На втором месте расположились строительные материалы, доля которых составила 16,3 процента. Далее следуют корма для животноводства с долей в 14,8 процента и нефтепродукты – 11,9 процента.

На валютной торговой площадке реализован только один товар на 50 тысяч долларов – плёночная марка полиэтилена.

Через онлайн аукцион продано 813 автомобильных номерных знаков. Совокупная сумма реализованных государственных номерных знаков составила почти 5,2 миллиарда сумов.

Официальный курс на 25 декабря составляет 8339,55 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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