В Азербайджане могут быть введены проверки бизнеса с целью таможенного аудита

27 декабря 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается внести изменения в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" с целью осуществления с 1 февраля 2019 года таможенного аудита со стороны уполномоченных структур.

Согласно текущему варианту закона «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», в период, предусмотренный в статье 1 настоящего Закона, могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в связи с осуществлением соответствующим органом исполнительной власти контроля над соблюдением правил качества, безопасности лекарственных средств и контроля над безопасностью продовольственных продуктов, а также проверки, допускаемые по случаям, создающим серьезную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства, список которых утвержден соответствующим органом исполнительной власти. Данные проверки могут проводиться только с учетом ограничений, установленных соответствующим органом исполнительной власти.

В новых предложениях отмечается, что наряду с вышеперечисленным, могут быть проведены проверки, определенные соответствующим органом исполнительной власти, в связи с таможенным аудитом.

Напомним, что за исключением проверок, указанных в статье 2.1 закона, проверки, проводимые в сфере предпринимательства в Азербайджане, приостановлены до первого января 2021 года.

Согласно изменениям, предлагается добавить к статье 1 данного закона таможенный аудит.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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